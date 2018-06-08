В Днепре мужчина самостоятельно обезоружил двоих грабителей - ВИДЕО

Инцидент произошел сегодня вечером около 17:50 на улице Привокзальной. По предварительной информации, мужчина, услышав о нападении на обменник от своей девушки - работницы салона красоты, расположенного рядом, решил разобраться с налетчиками без помощи полиции.

В ходе непродолжительной потасовки молодой человек сумел выбить из рук грабителя боевой пистолет с глушителем, а затем начал стрелять в другого преступника, которого ранил и тоже повалил на землю. Полицейские, которые прибыли на место преступления через считанные минуты после нападения, надели наручники уже на преступников и увезли их в отделение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Жолковском районе Львовской области случилась перестрелка, после которой двух мужчин, проживающих в данной местности, ранили.