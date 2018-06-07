Под Петербургом прогремел взрыв на военном полигоне, есть пострадавшие

Об этом сообщает ТАСС.

Взрыв случился на полигоне Министерства обороны Российской Федерации. Отмечается, что в экстренных службах региона сообщили, что на данном полигоне реализовывается утилизация боеприпасов периода Великой Отечественной войны. Он уточнил, взрыв произошел именно на военном полигоне Туганы.

В пресс-службе Западного военного округа заявили, что пострадали двое военных. Мужчины получили тяжелые травмы ног и были срочно госпитализированы. По данным местных СМИ, пострадало не два, а три человека.

Туганы - это полигон, который размещается в незаселенной местности в Ленинградской области. Он расположен приблизительно в 120 км от города Кингисеппа. На нем также осуществляли подготовку летного состава частей военно-воздушных сил.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", взрыв в Багдаде унес жизни не менее 18 человек.