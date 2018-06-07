Число жертв вулкана Фуэго в Гватемале достигло 99 человек

Как сообщает в четверг утром, 7 июня, Reuters, местные власти подтвердили, что пропавшими без вести числятся около 200 человек.

Мы можем работать только в тех местах, где можно стоять на крышах домов, потому что зола очень горячая. Есть места, где, вставляя кирку или прут, мы видим огонь и выходящий дым, из-за которых невозможно продолжать рыть, потому что мы можем погибнуть, - рассказал один из спасателей.

Также сообщается, что из погибших пока удалось опознать только около 20 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 июня в Гватемале началось мощное извержени вулкана Фуэго, которое было названо одним из самых сильных за последние годы. Пепел выпал в семи муниципалитетах страны, были эвакуированы тысячи человек. 6 июня в Гватемале произошло новое извержение вулкана Фуэго и число погибших взросло до 72 человек.