В Николаеве произошла перестрелка, есть пострадавший - ФОТО

В результате инцидента ранения получил один человек. Как сообщает "НикВести", перестрелка произошла в районе рынка "Юлиана".

Пострадавший получил пять огнестрельных ранений. Вместе с тем стрелявший скрылся на автомобиле. Сейчас место происшествия оцеплено полицией, в городе объявлен план "перехват".

При этом очевидцы рассказывают, что прозвучало несколько выстрелов, затем свидетели происшествия увидели раненого мужчину, за которым гнались несколько человек. По предварительным данным состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полицейские города Черноморск Одесской области расследуют стрельбу, в результате которой был ранен депутат горсовета. Предварительно установлено, что происшествие произошло 5 июня 2018 около часа ночи возле дома депутата. 54-летнего мужчину доставили в больницу с травматическими повреждениями бедра. Его жизни ничего не угрожает.