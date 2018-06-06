13:29 06.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Азербайджане произошло землетрясение, десятки пострадавших

В Азербайджане после сильного землетрясения, за помощью в больницы обратился 31 человек, один человек умер.

В Азербайджане произошло землетрясение, десятки пострадавших

Об этом информирует местное агентство Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Сообщается, что в результате инцидента повреждены дома и социальные объекты.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Загатальском районе на северо-западе Азербайджана.

По словам директора Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли, после землетрясения все еще фиксируются подземные толчки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле берегов Индонезии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. Информация о возможных жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.


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