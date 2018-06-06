Полиция выявила 950 гранат и 100 кг взрывчатки за март-май 2018 года

Об этом сообщает сайт ведомства, ссылаясь на заявление заместителя главы Нацполиции, начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина.

За этот период раскрыто 2,3 тысячи уголовных преступлений по фактам незаконного оборота оружия. 1356 нарушителям уже сообщено о подозрении в совершении таких злодеяний. Изъято тысячи единиц огнестрельного оружия, 947 гранат, 152 взрывных устройства, 107 тысяч патронов и 98 кг взрывчатых веществ.

Аброськин отметил, что главным "фильтром" по избеганию утечки оружия остаются блокпосты, а также проверки на железнодорожных и автовокзалах. В основном, это относится к Донецкой и Луганской областям, а также смежным с ними - Харьковской, Днепропетровской и Запорожской.

К определению и пресечению незаконного оборота оружия привлечены почти все службы правоохранителей. Самое высокое число обнаруженных фактов приходится на уголовный розыск и подразделение превенции. В то же время важным выступает привлечение кинологических профессионалов. В частности, за время спецмероприятий с помощью служебных собак выявлено 50 фактов противоправного обращения с оружием и взрывчаткой.

В общем за пять месяцев года полиция выявила около 3500 фактов незаконного оборота огнестрельного оружия и взрывоопасных предметов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", данные Первого заместителя Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина появились в базе сайта "Миротворец".