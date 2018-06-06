18:16 06.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Прикарпатье мужчина попал под поезд

В Тисменицком районе Ивано-Франковской области на рельсах железной дороги погиб человек после того, как на него наехал состав пассажирского поезда.

На Прикарпатье мужчина попал под поезд

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

Во время осуществления первоочередных следственных действий полицией было установлено, что в ночь на шестое июня 2018 года поезд маршрутом "Черновцы-Ковель" направлялся с остановочного пункта Голосков в сторону станции Отыня "Львовская железная дорога".

На пути железнодорожного транспорта сидел неизвестный мужчина, который никак не отреагировал на приближение состава. В итоге полученных травм после столкновения несовместимых с жизнью травм пострадавший умер на месте.

В данный момент правоохранители проводят мероприятия по определению личности погибшего. По данному факту запущено уголовное производство по статье за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Полтавской области в Новосанжирском районе под колеса поезда попали 19-летний парень и 17-летняя девушка.


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