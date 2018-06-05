В районе ЧАЭС случился масштабный пожар

Сегодня, пятого июня текущего 2018 года, в 10:00 на территории десятикилометровой зоны ЧАЭС (район ОРУ-330) было зафиксировано задымление и возгорание травяного покрова и кустарника.
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
В данный момент длится устранение отдельных очагов пожара. Как отмечается, на территории промышленной площадки Чернобыльской атомной электростанции возгораний не выявлено, угрозы распространения пожара на объекты ЧАЭС не наблюдается.
Также в агентстве утверждают, что негативного влияния на радиационную обстановку промышленной площадки ЧАЭС пожар не оказывает. На данный момент превышений контрольных уровней, определенных для конкретных территорий, не зафиксировано, радиационная обстановка - в норме.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате сильного пламя на ТЦ в Казани было эвакуировано около 20 человек, среди которых - персонал и охрана.