18:30 05.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В районе ЧАЭС случился масштабный пожар

Сегодня, пятого июня текущего 2018 года, в 10:00 на территории десятикилометровой зоны ЧАЭС (район ОРУ-330) было зафиксировано задымление и возгорание травяного покрова и кустарника.

В районе ЧАЭС случился масштабный пожар

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

В данный момент длится устранение отдельных очагов пожара. Как отмечается, на территории промышленной площадки Чернобыльской атомной электростанции возгораний не выявлено, угрозы распространения пожара на объекты ЧАЭС не наблюдается.

Также в агентстве утверждают, что негативного влияния на радиационную обстановку промышленной площадки ЧАЭС пожар не оказывает. На данный момент превышений контрольных уровней, определенных для конкретных территорий, не зафиксировано, радиационная обстановка - в норме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате сильного пламя на ТЦ в Казани было эвакуировано около 20 человек, среди которых - персонал и охрана.


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