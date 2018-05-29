Столичный кинотеатр "Экран" горел два раза за сутки – ФОТО

Известно, что первый раз пожар в здании был замечен в понедельник, 28 мая. По словам очевидцев, это был поджог. За несколько метров от кинотеатра за забором расположена замороженная стройка, которая не продолжается уже более 10 лет.

Второй раз здание загорелось в ночь на 29 мая. По словам пожарных, горел мусор и за зданием кинотеатра, и внутри.

Кроме того, в последнее время здание часто используют под ночлег бездомные, а в помещениях, которые закрываются, местные торговцы хранят товар.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице вспыхнул пожар в помещении нерабочег кинотеатра "Экран" возле станции метро Житомирская. Как утверждают очевидцы, на место инцидента пока не приехали спасатели.