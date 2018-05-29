12:38 29.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100195296:nastya

Столичный кинотеатр "Экран" горел два раза за сутки – ФОТО

100-летний кинотеатр "Экран" в Киеве за последние сутки дважды горел. Предполагается, что это был умышленный поджог. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Столичный кинотеатр

Известно, что первый раз пожар в здании был замечен в понедельник, 28 мая. По словам очевидцев, это был поджог. За несколько метров от кинотеатра за забором расположена замороженная стройка, которая не продолжается уже более 10 лет.

Второй раз здание загорелось в ночь на 29 мая. По словам пожарных, горел мусор и за зданием кинотеатра, и внутри.

Кроме того, в последнее время здание часто используют под ночлег бездомные, а в помещениях, которые закрываются, местные торговцы хранят товар.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице вспыхнул пожар в помещении нерабочег кинотеатра "Экран" возле станции метро Житомирская. Как утверждают очевидцы, на место инцидента пока не приехали спасатели. 


Поделиться
Читайте также:
 
Климкин во вторник примет участие в брифинге Совбеза ООН по Украине Президент Азербайджана запустил Южный газовый коридор Молдова намерена лишить русский язык особого статуса В Одессе троллейбус посреди дороги потерял колесо - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив