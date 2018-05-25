В Одессе неизвестные напали на известного активиста, погиб один человек - ФОТО

В Одессе, в ночь на пятницу, 25 мая, неизвестные напали на бывшего главу местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко.
В результате нападения один человек погиб. Еще один получил ранения.
Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога совершено нападение на общественного активиста.
Мужчина был ранен и позже доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки.
На месте происшествия полицейские обнаружили тело вероятного нападавшего с колото-резаными ранами брюшной полости. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, к ней причастных.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черкассах в четверг вечером, неизвестные напали на офис местной партии. При этом они захватили здание и закрылись внутри. В результате инцидента погиб один еще один получил ранения. Как сообщает пресс-служба полиции области, около восьми часов вечера группа людей ворвалась в здании по адресу улица Крещатик и угрожали взорвать здание. При себе они имели две гранаты, пистолет и боеприпасы.
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