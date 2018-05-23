В Крыму пламя охватило рынок в курортном поселке – ФОТО, ВИДЕО

Отмечается, что пламя охватило рынок площадью в 250 квадратных метров. В результате инцидента, пострадало 78 торговых точек местных предпринимателей.

Предполагается, что причиной возгорания мог быть поджог. Местные власти на месте рынка на его месте хотят построить торговый центр. Также, в результате пожара пострадали порядка 20% жителей Щелкино.

При этом пожар произошел в момент, когда все готовились к сезону и завезли товар для летнего сезона в каждый магазин.

Около 80 магазинов сгорели дотла, еще примерно столько же магазинов пойдут под снос.

В поселке официально около 10 тыс. населения, но фактически, по информации местных жителей, там живет не более шести тыс. человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на станции Великая Бакта Закарпатской области произошл возгорание поезда, который следовал по маршруту Королево-Батево. Отметим, что по состоянию на 14:00 по киевскому времени, информация о пострадавших пока не поступала.