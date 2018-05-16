В Киевской области вандалы осквернили мемориал жертвам Голодомора – ФОТО

сообщили священнослужители, которые ухаживали за памятником, что злоумышленники подожгли мельницу, которая относится к мемориальному комплексу.

"Музей-часовня! Такой замысел был и остается!", - сказал священник.

Известно, что на месте сгоревшей мельницы должна была появиться часовня. На данный момент личности злоумышленников не были установлены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в самом центре Полтавы неизвестные повредили монумент Скорбящей Матери и памятный знак евреям-жертвам нацизма. Также повреждена мемориальная таблица Герою Антитеррористической операции.