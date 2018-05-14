15:48 14.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Израиле начались массовые акции протестов – ФОТО, ВИДЕО

В Иерусалиме вспыхнула волна протестов в связи с открытием посольства США в Израиле, которое было перенесено из Тель-Авива.

В Израиле начались массовые акции протестов – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает местный телеканал 7kanal

Кроме того, на границе Израиля и сектора Газа, собираются тысячи палестинцев. Они протестуют против переноса посольства.

Более десяти тыс. палестинцев, которые собрались в пяти местах возле забора безопасности, чтобы устроить насколько возможно массовые беспорядки.

Палестинцы сжигают шины, бросают камни в солдаты ЦАХАЛ и пытаются приблизиться к забору. В ответ израильские снайперы стреляют в демонстрантов, стремясь не дать им проникнуть на территорию Израиля.

Согласно сообщениям, поступающим из Газы, по меньшей мере, 20 демонстрантов получили ранения от огня солдат ЦАХАЛ.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Иерусалиме торжественно откроют посольство США в Израиле, перенесенного из Тель-Авива. Как отмечается, перенос диппредставительства приурочен к 70-й годовщине образования Израиля. Пока он будет носить символический характер со сменой вывески на уже существующем здании в районе Арнона, где ранее находилось генеральное консульство США, размещением там посла и небольшой группы его помощников.


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