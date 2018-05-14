На юг Франции обрушился сильный снегопад - ВИДЕО

Как отмечает Национальная метеорологическая служба, на высоте 11,3 тыс. метров выпало около 35 сантиметров снега, на отметке 1 тыс. - до 10 сантиметров. Кроме того, местами снег все еще идет на высоте более 1000 метров.

Для фермеров последствия такого позднего снегопада могут быть непредсказуемо тяжелыми. На улицы городов вывели снегоуборочную технику. Жителей призывают переждать непогоду дома.

При этом, согласно прогнозам, в ближайшее время снег идти не перестанет, а только усилится.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за осложнения погодных условий в ночь на понедельник, 14 мая, без электроснабжения остались пять населенных пунктов Черкасской области.