В Черкассах из-за отравления в больницу попало два учителя - ВИДЕО
В медицинские учреждения города Черкассы уже госпитализирован 51 школьник и два учителя. Из них 11 детей по-прежнему пребывают в реанимации в состоянии средней тяжести, другие дети в удовлетворительном и легком состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.
Для предоставления психологической помощи родственникам отравленных школьников, особенно родителям, в больнице начала работу группа психологов ГСЧС.
Для установки причины ухудшения состояния здоровья детей химико-радиологическая лаборатория ГСЧС на территории образовательного учреждения провела анализы. В частности, эксперты замерили воздух на содержание опасных химических веществ. По результатам исследования, никаких угроз из воздуха не зафиксировано (аммиак - 0 мг / м3; хлор - 0 мг / м3, сероводород - 0 мг / м3, горючие газы - 0 мг / м3). Содержание кислорода в воздухе пребывает в пределах нормы - 20,9%.
В сети опубликовали видеозапись, на которой можно наблюдать, как в школу подъезжают кареты скорой помощи и как доктора готовят детей к перемещению в больницу. Вокруг школы проводили необходимые меры полицейские. На кадрах заметно, как они изучают территорию образовательного заведения.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что отправляется совместно с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Черкассы, где они планируют оперативно информировать о состоянии здоровья отравившихся школьников.
Правительство в четверг, 26 апреля, внесло в парламент законопроект №8325 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения жестокого обращения с детьми, возникновения непосредственной угрозы их жизни или здоровью и преодоления этих явлений".