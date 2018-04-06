Британец "припарковался" в подземном переходе – ФОТО

Как сообщил сержант местной полиции Колин Шид в своем Twitter, в результате инцидента никто не пострадал.

Известно, что на место происшествия сразу прибыла полиция графства Эссекс.

В своем посте полицейский написал, что водителю предложат пройти курс "фитнеса для вождения", также об инциденте проинформируют Агентство лицензирования водителей и транспортных средств.

Опубликованные фото в микроблоге собрало много комментариев и лайков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство региональной политики предлагает запретить организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов. Заместитель министра Лев Парцхаладзе в своем посте в соцсети написал, что чогласно обновленным нормам организации мест постоянного или временного хранения средств автотранспорта внутри квартала не допускается.