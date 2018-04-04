В российском детском торговом центре пожар, есть пострадавшие

Об этом сообщает экстренных службы российской столицы.

Указывается, что в среду, 4 апреля, в 12:30 в спасательные службы Российской Федерации в городе Москва поступило сообщаение о том что по адресу улица Малая Семеновская, горит дом 28.

Оперативно прибывшие на место службы установили, что возгорание произошло на четвертом этаже торгового центра "Персей" и что площадь огня увеличивается. Загорелся склад с игрушками на четвертом этаже, где расположены игровая зона, парикмахерская и студии для детей.

Пожар класифицыровали вторым рангом повышенной сложности.

Спасатели эвакуируют посетителей и персонал ТЦ по спасательной лестнице из переходной галереи, соединяющей ТЦ с другим зданием. Пока что эвакуировано около 300 человек. Один из них сотрудников пожарной охраны пострадал, его состояние пока что неизвестно. В здании еще могут находиться люди

Установлено, что штатно сработала система дымоудаления. Как комментируют спасательные службы, в связи со сложной планировкой пожарным трудно добраться до очага возгорания. Ведется поиск возможных пострадавших в галереях здания.

Напомним, как ранее собщал "УРА-Информ", в результате пожара в российском ТРЦ ушел в отставку давний сибирский губернатор.