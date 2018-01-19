В Италии впервые за 14 лет страшная эпидемия гриппа

По всей Италии за последний месяц почти четыре миллиона человек заболели гриппом – это наибольшее количество больных в стране с 2004 года. Об этом сообщает издание The Local.
Как отметили в службе мониторинга вируса Национального института здравоохранения, с 8 по 14 января было зарегистрировано около 832 тысяч больных гриппом. А за последние месяцы заболели 3,883 млн итальянцев.
По словам специалистов инфекционных заболеваний, распространение вирусов в этом году очень интенсивное. Такое явление было зафиксировано последний раз в период с 2004-2005 годов.
Наибольшей группой риска при этом являются дети. 140 случаев заболеваний были серьезными, 30 больных гриппом умерли. Отмечается, что большинство погибших имели проблемы со здоровьем, которые привели к осложнениям.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в результате вспышке заболеваемости корью число погибших продолжает расти.