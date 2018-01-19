ОБСЕ в 2017 году зафиксировала большое количество ранения детей на Донбассе

Об этом на пресс-брифинге сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, число жертв среди гражданского населения больше, чем статистика. В прошлом году СММ подтвердила смерть или ранение более 40 детей, многие из которых были убиты или искалечены на всю жизнь во время игры или учебы в школе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в городе Краматорск Донецкой области в четверг, погиб представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Сотрудник миссии погиб в дорожно-транспортном происшествии.