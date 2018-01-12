Боевики систематически нарушают "новогоднее перемирие", - Хуг

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, договоренности Трехсторонней контактной группы всячески игнорировались боевиками. Начиная с 19 декабря, когда было объявлено о временном перемирии, было зафиксировано более 3500 нарушений. С 28 декабря СММ фиксировала в среднем по 500 нарушений ежедневно. По состоянию на 11 января, установлено факт более одной тыс обстрелов со стороны пророссийских террористов.

Хуг утверждает, что обе воюющие стороны вновь начинают обострять ситуацию на востоке Украины, вместо того, чтобы ускорить процесс урегулирование. Полное игнорирование договоренностей в основном идет со стороны ОРДЛО, отмечает зампред.

"Уже было не одно перемирие, но все они заканчивались одинаково", - резюмирует Хуг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе спокойно не прошли, погиб один украинский военный.