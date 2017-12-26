В Японии распространяется смертоносное заболевание "плотоядная бактерия"

Как сообщает местное издание Sputnik, такое заболевание было зафиксировано у 525 граждан страны, среди которых оказались 66 жителей Токио.

Разносчиком заболевания стал стрептококк группы А, получивший название "плотоядная бактерия".

Медиками предварительно установлено, инфекция по организму распространяется чрезвычайно быстро и может привести к летальному исходу всего за несколько часов.

Первыми симптомами инфекции являются отек и боль в руках и ногах, жар, а также недомогание.

Состояние пациента поначалу не вызывает особого беспокойства, однако, распространяясь по телу, "плотоядная бактерия" вызывает некроз и может привести к развитию полиорганной недостаточности, а также распространиться на легкие и кровь.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Харьковщине мужчину госпитализоровали с тяжелым отравлением рыбой. Согласно информации источника, больной почувствовал первые симптомы боли в животе в течении 15 часов, затем он вызвал скорую.