11:29 26.12.2017 | Происшествия | Новости
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В Японии распространяется смертоносное заболевание "плотоядная бактерия"

За последнюю неделю по всей Японии зафиксировано более 500 пациентов с диагнозом стрептококковый токсический шоковый синдром.

В Японии распространяется смертоносное заболевание

Как сообщает местное издание Sputnik, такое заболевание было зафиксировано у 525 граждан страны, среди которых оказались 66 жителей Токио.

Разносчиком заболевания стал стрептококк группы А, получивший название "плотоядная бактерия".

Медиками предварительно установлено,  инфекция по организму распространяется чрезвычайно быстро и может привести к летальному исходу всего за несколько часов.

Первыми симптомами инфекции являются отек и боль в руках и ногах, жар, а также недомогание.

Состояние пациента поначалу не вызывает особого беспокойства, однако, распространяясь по телу, "плотоядная бактерия" вызывает некроз и может привести к развитию полиорганной недостаточности, а также распространиться на легкие и кровь.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Харьковщине мужчину госпитализоровали с тяжелым отравлением рыбой. Согласно информации источника, больной почувствовал первые симптомы боли в животе в течении 15 часов, затем он вызвал скорую.

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