В Одессе пожар возник на территории кондитерского цеха

Такие данные распространили в Госслужбе по делам чрезвычайных ситуаций. Согласно данным – сообщение про возгорание поступило на номер “101” примерно в 13:05. Согласно этим данным – в 13:22 на место приехали первые спасательные подразделения, которые вскоре установили, что загорелось одноэтажное здание, а также уже есть угроза распространения пламени на соседние складские помещения. При этом благодаря профессиональным действиям спасателей получилось не допустить распространения пламени на прочие здания — отметили также в ГСЧС.

Как сообщал УРА-Информ, в столице один из ресторанов забросали дымовыми шашками.