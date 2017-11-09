16:20 09.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе пожар возник на территории кондитерского цеха

Сегодня – девятого ноября - на территории кондитерского цеха в н.п. Одесса возникло возгорание.

В Одессе пожар возник на территории кондитерского цеха

Такие данные распространили в Госслужбе по делам чрезвычайных ситуаций. Согласно данным – сообщение про возгорание поступило на номер “101” примерно в 13:05. Согласно этим данным – в 13:22 на место приехали первые спасательные подразделения, которые вскоре установили, что загорелось одноэтажное здание, а также уже есть угроза распространения пламени на соседние складские помещения. При этом благодаря профессиональным действиям спасателей получилось не допустить распространения пламени на прочие здания — отметили также в ГСЧС.

Как сообщал УРА-Информ, в столице один из ресторанов забросали дымовыми шашками.


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