В Черниговской области обстреляли грузовик - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции на своей странице в соцсети Facebook.

По словах пострадавших, они возвращались с грузом хозяйственных товаров в Чернигов. Однако по дороге в Черниговскую область пробилось колесо, в результате чего пришлось остановить автомобиль,

"В это время рядом с аварийным грузовиком затормозил попутный легковой автомобиль. Оттуда выбежали четверо молодых людей в масках и с пистолетом. Для запугивания они сделали несколько выстрелов по кабине транспортного средства пострадавших", - подчеркнули они.

Также водитель грузового автомобиля отметил, что нападавшие заставили его выйти из машины и начали требовать деньги. Таким образом, злоумышленники завладели сейфом, деньгами и телефоном. После чего преступники скрылись с места происшествия своим автомобилем.

В данный момент полиция открыла уголовное производство по ч.2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киевской области в понедельник вечером, 30 октября, неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой.