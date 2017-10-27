Полиция Житомирской области расследует избиение матерью своего двухлетнего сына

По словам правоохранителей, ребенка избила ее собственная 32-летняя мать. Событие произошло еще 21 октября, однако известно об избиении ребенка стало только двадцать пятого числа, когда к дому, где проживает семья, пришла местный фельдшер — она и обнаружила избитого ребенка.

Медработник сразу вызвала скорую для госпитализации мальчика, у которого на лице и теле были многочисленные синяки и ушибы.

Уже в больнице у мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, гематомы, закрытый перелом костей носа и синяки.

Отмечается, то в доме семьи проживает четверо малолетних детей, а также мать и отчим.

По указанным событиям полицейскими по согласованию с прокуратурой начато уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до однолетних исправительных работ. Также полицией возбуждено ходатайство о рассмотрении вопроса целесообразности пребывания ребенка в семье.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в дом народного депутата от Народного фронта Юрия Березы, который находится в селе Чумаки Днепропетровской области пытался проникнуть неизвестный мужчина. Полиция задержала злоумышленника. Однако сейчас он находит в тяжелом состоянии.