На Мадагаскаре от чумы уже погибло 124 человека

С августа 2017 г. на Мадагаскаре в результате чумы погибли 124 человека. Такие данные распространило издание Reuters.

Известно, что чума на Мадагаскаре сейчас вызывает особую тревогу, ведь она началась раньше, чем было обычно, и поражает она сейчас городские, а не сельские районы. При этом две трети случаев заболевания относятся именно к пневмонической чуме, являющейся смертельной формой данного заболевания. Общее число случаев (1192 тысячи) уже втрое превышает среднюю норму.

Как сообщал УРА-Информ, в украинском МИД по причине чумы на Мадагаскаре рекомендовали украинцам пока воздержаться от поездок на остров.