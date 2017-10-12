15:34 12.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Одесчине маршрутка врезалась в дом: пострадали люди

В результате аварии на Одесчине пострадали пять граждан.

На Одесчине маршрутка врезалась в дом: пострадали люди

В Одесской области недавно маршрутка врезалась прямо в жилой дом. По итогам этой аварии пострадали сразу пять человек, один из них на данный момент - в тяжелом состоянии. Об этом речь идет в сообщении правоохранителей региона в Facebook.

Известно, что указанный инцидент был в селе Александровка, что в Черноморском районе. Водитель автобуса просто не справился с управлением, после чего совершил наезд на дом. Предварительно выяснилось, что пострадали сразу пять человек, при этом один человек сейчас - в тяжелом состоянии. На место выехала следственная группа.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Кривой Рог маршрутка врезалась в столб. 


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