На Одесчине маршрутка врезалась в дом: пострадали люди

В Одесской области недавно маршрутка врезалась прямо в жилой дом. По итогам этой аварии пострадали сразу пять человек, один из них на данный момент - в тяжелом состоянии. Об этом речь идет в сообщении правоохранителей региона в Facebook.

Известно, что указанный инцидент был в селе Александровка, что в Черноморском районе. Водитель автобуса просто не справился с управлением, после чего совершил наезд на дом. Предварительно выяснилось, что пострадали сразу пять человек, при этом один человек сейчас - в тяжелом состоянии. На место выехала следственная группа.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Кривой Рог маршрутка врезалась в столб.