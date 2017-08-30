В Йемене арабская коалиция нанесла удар возле столицы, есть погибшие

Как отмечается, удар пришелся на район Масаид в 10 км от Саны. При этом снаряды упали на автозаправочную станцию возле КПП хуситских повстанцев.

К сожалению в результате авиаудара погибли пять гражданских лиц, а также два вооруженных человека.

В настоящее время представители коалиции пока никак не комментирует этот инцидент.

Кстати, коалиция вмешалась в гражданскую войну в марте 2015 года для восстановления власти свергнутого правительства. В часности, за время боевых действий в Йемене погибли не менее 10 тыс. человек, в стране распространились голод и болезни.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в результате авиаудара возглавляемой Соединенными Штатами Америки коалиции были убиты по меньшей мере 27 мирных жителей.