16:36 29.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве женщину укусил каракурт

В Николаеве женщина была доставлена в больницу по итогам укуса паука-каракурта. 

В Николаеве женщину укусил каракурт

Эти данные распространил недавно спикер управления здравоохранения ОГА Николаевщины – Ю. Багрянцев. Выяснилось, что 29-го августа около шести часов утра поступили данные про несчастный случай – укус женщины каракуртом. Это случилось 26-го августа в Николаеве, на улице Слободская.

Пострадала женщина 75-ти лет, которую паук укусил на огороде. Сейчас пострадавшая – в медучреждении. Ее состояние оценено как средней тяжести.

Как известно, каракурт является одним из опаснейших видов пауков. Его укус – в 50 раз более ядовит, чем укус тарантула.

Как сообщал УРА-Информ, женщина пострадала от укуса змеи на Житомирщине.


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