В Николаеве женщину укусил каракурт

Эти данные распространил недавно спикер управления здравоохранения ОГА Николаевщины – Ю. Багрянцев. Выяснилось, что 29-го августа около шести часов утра поступили данные про несчастный случай – укус женщины каракуртом. Это случилось 26-го августа в Николаеве, на улице Слободская.

Пострадала женщина 75-ти лет, которую паук укусил на огороде. Сейчас пострадавшая – в медучреждении. Ее состояние оценено как средней тяжести.

Как известно, каракурт является одним из опаснейших видов пауков. Его укус – в 50 раз более ядовит, чем укус тарантула.

Как сообщал УРА-Информ, женщина пострадала от укуса змеи на Житомирщине.