11:32 29.08.2017 | Происшествия | Новости
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Под Каиром с автострады упал туристический автобус, 14 человек погибли

В Египте на дороге во вторник, 29 августа, с автотрассы упал туристический автобус.

Под Каиром с автострады упал туристический автобус, 14 человек погибли

В результате аварии 14 человек погибли на месте происшествия. Еще 42 пассажиров получили ранения.

Как сообщают местные СМИ, дорожно-транспортное происшествие на дороге, соединяющей Каир с городом Бени-Суэйф. Всего в салоне автобуса во время аварии, по данным АП, находилось 62 пассажира.

Автобус столкнулся с пикапом, после чего съехал с автострады и упал на дорогу, которая проходила внизу.

Агентство отмечает, что автобус принадлежал туристическому агентству, однако в Египте существует практика сдавать в аренду туристические автобусы для междугородних перевозок в "мертвый сезон" туристической отрасли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Винничине на трассе Житомир-Могилев-Подольский 28-го августа легковой автомобиль врезался в автобус с пассажирами. Погиб водитель легковушки.


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