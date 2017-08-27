В Грузии вертолет упал в ущелье - ВИДЕО

Единственный Вертолет пограничной полиции МВД Грузии упал в воду во время работ по ликвидации последствий пожара в Боржомском ущелье. В результате проишествия трое человек получили ранения.
Об этом сообщает местный канал 1tv.ge.
Как отмечается, крушения авиалайнера Ми-8 произошло в то время, когда он направлялся к искусственному бассейну для наполнения его водой. Так, из-за инцидента пострадали члены экипажа вертолета, в часности три человека.
По словам врачей скорой помощи, пострадавшие не получили каких-либо серьезных травм. На данный момент они находятся в Национальном медицинском центре имени академика Гудушаури и их жизням ничего не угрожает.