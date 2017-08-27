14:20 27.08.2017 | Происшествия | Новости
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В Грузии вертолет упал в ущелье - ВИДЕО

Единственный Вертолет пограничной полиции МВД Грузии упал в воду во время работ по ликвидации последствий пожара в Боржомском ущелье. В результате проишествия трое человек получили ранения.

В Грузии вертолет упал в ущелье - ВИДЕО

Об этом сообщает местный канал 1tv.ge.

Как отмечается, крушения авиалайнера Ми-8 произошло в то время, когда он направлялся к искусственному бассейну для наполнения его водой. Так, из-за инцидента пострадали члены экипажа вертолета, в часности три человека.

По словам врачей скорой помощи, пострадавшие не получили каких-либо серьезных травм. На данный момент они находятся в Национальном медицинском центре имени академика Гудушаури и их жизням ничего не угрожает.

Кроме того, бригады помощи уже направились к месту падения вертолета, туда же отправились и пожарные бригады из Азербайджана.

Примечательно, что упавший вертолет был задействован на тушении пожара в Боржоми-Харагаульском национальном парке с 20 августа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на авиашоу на базе в Гринвуде загорелся один из самолетов канадской пилотажной группы Snowbirds. 


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