В Грузии вертолет упал в ущелье - ВИДЕО

Об этом сообщает местный канал 1tv.ge.

Как отмечается, крушения авиалайнера Ми-8 произошло в то время, когда он направлялся к искусственному бассейну для наполнения его водой. Так, из-за инцидента пострадали члены экипажа вертолета, в часности три человека.

По словам врачей скорой помощи, пострадавшие не получили каких-либо серьезных травм. На данный момент они находятся в Национальном медицинском центре имени академика Гудушаури и их жизням ничего не угрожает.

Кроме того, бригады помощи уже направились к месту падения вертолета, туда же отправились и пожарные бригады из Азербайджана.

Примечательно, что упавший вертолет был задействован на тушении пожара в Боржоми-Харагаульском национальном парке с 20 августа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на авиашоу на базе в Гринвуде загорелся один из самолетов канадской пилотажной группы Snowbirds.