В Азербайджане прогремели взрывы на складе с боеприпасами - ВИДЕО

Взрывы начались после пожара в Н-ской воинской части. От огня начали взрываться боеприпасы, подготовленных для утилизации.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, в результате принятых мер лица, проживающие и проходящие службу на территории воинской части, были эвакуированы в безопасное место.

Вместе с тем, по предварительным данным, шесть человек, работающих на месте происшествия, получили легкие ранения. Информация о других тяжело пострадавших и жертвах не поступало.

В то же время, население сел Ситалчай, Гилязи, Маммедгасан и Шураабад, находящиеся недалеко от Н-ской воинской части, также было эвакуировано и размещено во временных палатках, установленных Министерством по чрезвычайным ситуациям. Какой-либо опасности для других населенных пунктов не существует.

Республиканская военная прокуратура открыла уголовное дело по статьям Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее тяжкие последствия и Халатное отношение к службе повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, поселке Балаклея Харьковской области в ночь на четверг, 23 марта, прогремел мощный взрыв. Тут взрывной волной разрушен крупнейший в Украине склад боеприпасов. Как сообщается на сайте города Балкалея, на данный мобильная связь перегружена или отсутствует, стационарная связь в некоторых местах также отсутствует.