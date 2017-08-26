В Марселе неизвестный ранил ножом трех прохожих

Во французском Марселе мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего пострадали три человека.
Об этом сообщает Le Point.
По предварительной информации, нападение было связано с попыткой ограбления. Так, пострадавшие, в том числе 55-летний мужчина, получили легкие ранения.
Мужчина с ножом был остановлен полицией, применившей против него электрошокер.
При этом правоохранительные органы выяснили, что злоумышленник оказался 35-летний жителем Парижа, который неоднократно привлекался к ответственности за преступления криминального характера.
Кстати, во время атаки мужчина выкрикивал исламистские лозунги.. Правоохранительные органы исключили версию теракта в этом инциденте.
В настоящее время мужчину доставили в психиатрическую больницу, поскольку во время нападения он ввел себя очень эмоционально.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в норвежском городе Кристиансанн девушка-подросток напала с ножом на людей в торговом центре, в результате нападения она ранила сотрудницу и посетительницу магазина.