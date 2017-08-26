В Марселе неизвестный ранил ножом трех прохожих

Об этом сообщает Le Point.

По предварительной информации, нападение было связано с попыткой ограбления. Так, пострадавшие, в том числе 55-летний мужчина, получили легкие ранения.

Мужчина с ножом был остановлен полицией, применившей против него электрошокер.

При этом правоохранительные органы выяснили, что злоумышленник оказался 35-летний жителем Парижа, который неоднократно привлекался к ответственности за преступления криминального характера.

Кстати, во время атаки мужчина выкрикивал исламистские лозунги.. Правоохранительные органы исключили версию теракта в этом инциденте.

В настоящее время мужчину доставили в психиатрическую больницу, поскольку во время нападения он ввел себя очень эмоционально.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в норвежском городе Кристиансанн девушка-подросток напала с ножом на людей в торговом центре, в результате нападения она ранила сотрудницу и посетительницу магазина.