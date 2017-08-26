21:35 26.08.2017 | Происшествия | Новости
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В Марселе неизвестный ранил ножом трех прохожих

Во французском Марселе мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего пострадали три человека.

В Марселе неизвестный ранил ножом трех прохожих

Об этом сообщает Le Point. 

По предварительной информации, нападение было связано с попыткой ограбления. Так, пострадавшие, в том числе 55-летний мужчина, получили легкие ранения.

Мужчина с ножом был остановлен полицией, применившей против него электрошокер.

При этом правоохранительные органы выяснили, что злоумышленник оказался 35-летний жителем Парижа, который неоднократно привлекался к ответственности за преступления криминального характера. 

Кстати, во время атаки мужчина выкрикивал исламистские лозунги.. Правоохранительные органы исключили версию теракта в этом инциденте.

В настоящее время мужчину доставили в психиатрическую больницу, поскольку во время нападения он ввел себя очень эмоционально.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в норвежском городе Кристиансанн девушка-подросток напала с ножом на людей в торговом центре, в результате нападения она ранила сотрудницу и посетительницу магазина.


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