В Донецкой области две женщины подорвались на взрывном устройстве, - ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ в отчете наблюдателей.

По информации ведомства, две женщины 60 лет и 56 лет ехали в подконтрольные правительству районы на автобусе и зашли в лесопосадку вблизи блокпоста. Так, 56-летняя женщина нечаянно задела взрывное устройство, от взрыва которого получила осколочные ранения ног, туловища, рук и головы.

В то же время вторая женщина находилась на расстоянии около 20 м от места взрыва и получила осколочные ранения левой голени.

Согласно словам медиков, украинские военные оказали пострадавшим первую медицинскую помощь во время взрыва. После этого карета скорой помощи доставила женщин в ближайшую больницу.

В настоящее время состояние обеих женщин удовлетворительное.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на улице Грушевского в центре Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере два человека.