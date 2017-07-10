В Лондоне горит рынок Camden Lock Market

Горят первый, второй и третий этажи здания, а также крыша здания на рынке. В настоящее время сюда уже приехали десять пожарных расчетов и около 70 огнеборцев.

Как сообщает служба пожарной охраны британской столицы, пожар начался около семи часов утра по местному времени или после двух часов ночи по киевскому. В полиция также сообщили, что к месту пожара были направлены бригады медиков, однако пока информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье, 9 июля, в Днепре на перекрестке улиц Андрея Фабра и Старокозацкой произошел пожар. Тут горела летняя площадка пиццерии Pizza Veterano. К счастью, никто из людей не пострадал.