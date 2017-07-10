В Кировоградской области женщина умерла от ботулизма

Женщина, которой был поставлен диагноз ботулизм, умерла в Кировоградской области.
О смертельном событие сообщили в областном лабораторном центре.
По предварительным данным, седьмого июля женщину госпитализировали в инфекционное отделение Нoвoукраинскoй центральной районной больницы и диагностировали ботулизм.
Однако первые симптомы болезни появились через четыре дня после употребления вяленой рыбы.
Также пострадавшая призналась, что купила рибу в Харькове в супермаркете "АТБ".
Спустя несколько часов после госпитализации больную перевели в реанимацию.
Согласно словам медиков, данное заболевание развивалось стремительно.
"Введение сыворотки не помогло", - отметили врачи.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожской области сразу пять человек, у которых был диагностирован &ldquo ботулизм”, сейчас пребывают в отделениях реанимации.