В Кировоградской области женщина умерла от ботулизма

О смертельном событие сообщили в областном лабораторном центре.

По предварительным данным, седьмого июля женщину госпитализировали в инфекционное отделение Нoвoукраинскoй центральной районной больницы и диагностировали ботулизм.

Однако первые симптомы болезни появились через четыре дня после употребления вяленой рыбы.

Также пострадавшая призналась, что купила рибу в Харькове в супермаркете "АТБ".

Спустя несколько часов после госпитализации больную перевели в реанимацию.

Согласно словам медиков, данное заболевание развивалось стремительно.

"Введение сыворотки не помогло", - отметили врачи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожской области сразу пять человек, у которых был диагностирован &ldquo ботулизм”, сейчас пребывают в отделениях реанимации.