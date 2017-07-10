В Харькове женщина выпрыгнула с девятого этажа

Так, в Харькове женщина прыгнула из окна своей квартиры, которая находится на девятом этаже. Жилой дом расположен на улице Амосова. Такое сообщение поступило от коммуникационного отдела полиции области. Данные про самоубийство уже поступили правоохранителям Немышлянска.

После приезда правоохранителей на место выяснилось, что женщина 40-ка лет совершила самоубийство, прыгнув из окна. Известно, что она была душевнобольной.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове в июне самоубийство совершил мужчина 55-ти лет. Он повесился на газовой трубе – передавали ранее правоохранители.