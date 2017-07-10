09:18 10.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В ДТП под Мариуполем погибло два человека - ФОТО

На автодороге "Мариуполь - Урзуф" произошла жуткая авария, в результате которой погибли два человека, еще один - в тяжелом состоянии.

В ДТП под Мариуполем погибло два человека - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля "Mersedes" выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Geely".

В результате водитель "Mersedes" и его 42-летний пассажир погибли на месте ДТП. При этом 35-летний водитель "Geely" получил серьёзные травмы, однако врачи продолжают бороться за его жизнь.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство. Кроме того, сотрудники строгого порядка устанавливают все возможные причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Харьковской области в воскресенье, 9 июля, грузовой поезд сбил мужчину. От полученных травмы пострадавший скончался по дороге в больницу. 


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