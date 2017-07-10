Пожар на лондонском рынке локализован – ВИДЕО, ФОТО

Информация о пострадавших пока не поступала. Как сообщает пожарная служба города на своей официальной странице в социальной сети, огонь охватил три этажа здания рынка и крышу рядом стоящего дома.

Вместе с тем подразделение пожарной охраны британской столицы обратилось к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от посещения района.

В Камдене всегда бывает много туристов. Здесь располагаются привлекающие посетителей блошиные рынки, магазинчики с неформальными сувенирами, оживленные пабы и кафе, - напомнили пожарные.

В свою очередь врачи отметили, что рядом с рынком дежурят машины скорой помощи. По словам медиков, пострадавших пока нет, тем не менее врачи не покидают район ЧП. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на популярном среди туристов и горожан рынке Camden Market в Лондоне в понедельник утром вспыхнул крупный пожар. К месту ЧП подъехали более десятка пожарных машин и карет скорой помощи.