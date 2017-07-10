На трассе Киев-Чоп легковушка столкнулась с грузовиком, два человека погибли - ФОТО

В результате аварии погибли два человека. Как сообщает пресс-служба полиции области, авария произошла на трассе Киев-Чоп возле села Чишки около четырех часов утра.

Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что водитель автомобиля ГАЗ-24, 34-летний житель одного из сел Пустомытовского района, выехал на полосу встречного движения. Тут его машина столкнулась с иномаркой.

От сильного удара водитель и пассажир "Волги", личность которого сейчас устанавливает, от полученных травм скончались на месте происшествия. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и решает вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Винницкой области в ночь на понедельник, 10 июля, автодороге сообщением Стрый-Кировоград-Знаменка столкнулись ВАЗ и "Mercedes Vito". В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, авария произошла на трассе между селами Петрик и Дашковцы Литинского района около трех часов ночи.