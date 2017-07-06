13:19 06.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине женщину сбил грузовик

Под н.п. Харьков грузовик сбил женщину насмерть.

На Харьковщине женщину сбил грузовик

Так, в Харькове во время сбора урожая работницу задавило грузовое авто. Такое сообщение поступило от правоохранителей региона. Согласно данным – авария произошла в поселке Родное, и сведения про нее поступили правоохранителям около 19-ти часов вечера. Так, при сборе зерна водитель грузовика, двигаясь задним ходом наехал на работницу, работавшую на токе.

Женщина от полученных повреждений умерла. По факту случившегося было открыто производство – согласно статье 271 – также передали в Нацполиции области. Согласно санкции этой статьи – водителю грозит лишение свободы до семи лет.

Как сообщал УРА-Информ, в столице мужчина угнал джип.


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