На Харьковщине женщину сбил грузовик

Так, в Харькове во время сбора урожая работницу задавило грузовое авто. Такое сообщение поступило от правоохранителей региона. Согласно данным – авария произошла в поселке Родное, и сведения про нее поступили правоохранителям около 19-ти часов вечера. Так, при сборе зерна водитель грузовика, двигаясь задним ходом наехал на работницу, работавшую на токе.

Женщина от полученных повреждений умерла. По факту случившегося было открыто производство – согласно статье 271 – также передали в Нацполиции области. Согласно санкции этой статьи – водителю грозит лишение свободы до семи лет.

Как сообщал УРА-Информ, в столице мужчина угнал джип.