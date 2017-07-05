Боевики ИГИЛ казнили в Ираке 200 местных жителей

Об этом сообщает заместитель главы Совета иракской провинции Найнава Нураддин Каплан, передает "Агентство Анадолу".

Как отмечается, инцидент произошел в иракском городе Талль-Афар.

По его словам, жители горола хотели найти безопасное место, однако были схвачены и казнены.

К примеру, перед казнью этнических туркменов держали в тюрьмах около двух месяцев. В часности, среди них были женщины и дети.

Также добавим, что ИГИЛ контролирует Талль-Афар с августа 2014 года. Террористы пытаются использовать местное население в качестве "живого щита" перед армией Ирака.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики террористической организации "Исламское государство" подорвали главную мечеть Мосула Ан-Нури.