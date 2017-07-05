10:39 05.07.2017 | Происшествия | Новости
100169038:labazovych

Боевики ИГИЛ казнили в Ираке 200 местных жителей

Террористическая группировка "Исламское государство" обезглавила 200 местных жителей, которые пытались бежать в более безопасные города.

Боевики ИГИЛ казнили в Ираке 200 местных жителей

Об этом сообщает заместитель главы Совета иракской провинции Найнава Нураддин Каплан, передает "Агентство Анадолу".

Как отмечается, инцидент произошел в иракском городе Талль-Афар.

По его словам, жители горола хотели найти безопасное место, однако были схвачены и казнены.

К примеру, перед казнью этнических туркменов держали в тюрьмах около двух месяцев. В часности, среди них были женщины и дети.

Также добавим, что ИГИЛ контролирует Талль-Афар с августа 2014 года. Террористы пытаются использовать местное население в качестве "живого щита" перед армией Ирака.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики террористической организации "Исламское государство" подорвали главную мечеть Мосула Ан-Нури.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив