Лесной пожар на Херсонщине локализован, спасатели продолжают ликвидацию - ФОТО

Сейчас продолжается тушения огня отдельных тлеющих очагов лесной подстилки. Над ликвидацией пожара работают 50 единиц техники и 146 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Согласно сообщению, сейчас на месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГосЧС в Херсонской области.

Для проведения воздушной разведки и тушения пожара привлечены самолет АН-32П, вертолет МИ-8, а также вертолет МИ-8 Министерства обороны Украины, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства сегодня утром.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 июля около трех часов дня возле села Чулаковка Голопристанского района произошло возгорани лесной подстилки и молодняка сосны отдельными ячейками на площади около 20 геутаров на территории Чулакивского лесничества.