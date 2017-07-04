10:31 04.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Лесной пожар на Херсонщине локализован, спасатели продолжают ликвидацию - ФОТО

По состоянию на семь часов утра вторника, 4 июля, спасателям удалось локализовать пожар в Голопристанском районе Херсонской области.

Лесной пожар на Херсонщине локализован, спасатели продолжают ликвидацию - ФОТО

Сейчас продолжается тушения огня отдельных тлеющих очагов лесной подстилки. Над ликвидацией пожара работают 50 единиц техники и 146 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Согласно сообщению, сейчас на месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГосЧС в Херсонской области.

Для проведения воздушной разведки и тушения пожара привлечены самолет АН-32П, вертолет МИ-8, а также вертолет МИ-8 Министерства обороны Украины, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства сегодня утром.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 июля около трех часов дня возле села Чулаковка Голопристанского района произошло возгорани лесной подстилки и молодняка сосны отдельными ячейками на площади около 20 геутаров на территории Чулакивского лесничества.


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