В Ираке прогремел взрыв в лагере переселенцев, погибли 14 человек

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате трагедии погибли 14 человек.

Как сообщает CNN со ссылкой на мэра города Ибрагима аль-Овсага и двоих сотрудников службы безопасности, террорист скрывался среди группы новых прибывших, которые бежали из города Каим. Лагерь расположен на границе между Ираком и Сирией и все еще находится под контролем ИГИЛ.

Смертник взорвал свои взрывные устройства, когда группа людей подошла к контрольно-пропускному пункту для проверки безопасности у входа в лагерь в городе Аль-Вафа, - пояснил Овсаг, добавив, что среди погибших - капитан иракской полиции. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, заявив, что оно было нацелено против иракских военных, которые находились у входа в лагерь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в французском городе Авиньон в ночь на понедельник, 3 июля, неизвестные обстреляли толпу людей возле мечети Аррахма.