10:17 03.07.2017 | Происшествия | Новости
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В Индонезии разбился спасательный вертолет, есть пострадавшие

В Индонезии на острове Ява разбился спасательный вертолет, в результате крушения погибли восемь человек.

В Индонезии разбился спасательный вертолет, есть пострадавшие

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, индонезийский вертолет Dauphin AS365 потерпел крушение на горе Бутак в провинции Центральная Ява. Кроме того, вертолет участвовал в эвакуации людей из зоны извержения вулкана.

По словам директора по операциям и обучению в Национальном агентстве по поиску и спасению, генерала Ивана Тито, на борту вертолета было четыре офицера военно-морских сил Индонезии и четыре спасателя.

В свою очередь тела всех погибших были доставлены в полицейскую больницу Бхайанкара.

Стоить отметить, что в результате извержения, еще четверо туристов получили ранения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спасатели в Мьянме обнаружили тела 62 жертв крушения военного самолета.


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