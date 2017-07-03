В Индонезии разбился спасательный вертолет, есть пострадавшие

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, индонезийский вертолет Dauphin AS365 потерпел крушение на горе Бутак в провинции Центральная Ява. Кроме того, вертолет участвовал в эвакуации людей из зоны извержения вулкана.

По словам директора по операциям и обучению в Национальном агентстве по поиску и спасению, генерала Ивана Тито, на борту вертолета было четыре офицера военно-морских сил Индонезии и четыре спасателя.

В свою очередь тела всех погибших были доставлены в полицейскую больницу Бхайанкара.

Стоить отметить, что в результате извержения, еще четверо туристов получили ранения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спасатели в Мьянме обнаружили тела 62 жертв крушения военного самолета.