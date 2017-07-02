В Татарстане автобус врезался в грузовик, 13 человек погибли - ФОТО, ВИДЕО

В результате аварии погибли 13 человек. 12 пассажиров получили травмы различной степени.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям республики инцидент произошел недалеко от города Заинск. Тут по неизвестным пока причинам произошла страшная авария. Автобус полностью сгорел, а грузовик съехала в кювет и перевернулся.

Среди погибших два ребенка. Еще четверо госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Восемь человек в состоянии средней степени тяжести.

Полиция открыла уголовные дела за нарушение правил дорожного движения и оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в больницу доставили пять человек.