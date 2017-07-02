На юге Лондона машина протаранила толпу подростков, есть погибший

На юге Лондона в воскресенье, 2 июля, автомобиль на большой скорости протаранил группу подростков.
В результате аварии погибла 16-летняя девушка. Скорая помощь шесть человек увезла в больницу. Как сообщает BBC, по оценке медиков, жизни раненых ничего не угрожает.
Вместе с тем в полиции сообщили, что водитель Audi скрылся с места происшествия. При этом, по предварительным данным, он также получил травму головы и может в ближайшее время обратиться за медицинской помощью.
В то же время правоохранители сомневаются, что наезд на подростков был намеренным.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Британии задержали трех подозреваемых в причастности к подготовке теракта.
В полиции уточнили, что задержания были проведены по итогам обысков дома в графстве Уэст-Сассекс и по трем адресам на востоке Лондона.