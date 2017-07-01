На Львовщине в результате ДТП пострадали пять человек

Об этом сообщили в пресс-службе НП во Львовской области

Как отмечается, авария случилась на трассе Львов-Рогатин вблизи Старого Села.

При этом правоохранители выяснили, что столкнулись Audi с Mercedes Sprinter. Так, 30-летний водитель Audi, житель Ивано-Франковской области, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes Sprinter.

В свою очередь за рулем Mercedes Sprinter находился 52-летний житель Черновцов.

К слову, в больницу доставили двух водителей, а также одного пассажира Audi и двух пассажиров Mercedes Sprinter.

На месте ДТП сейчас работают следователи. Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Изюм 24-летняя девушка, за рулем автомобиля "BMW" совершила наезд на опору электросети, вследствие чего получила телесные повреждения, от которых скончалась в карете скорой помощи. 16-летняя девушка-пассажир погибла на месте аварии.