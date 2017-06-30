В Волынской области от удара молнии погибли два ребенка

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, 14-летняя девочка и ее 11-летний брат во время грозы были на пастбище.

К сожалению, дети не смогли выжить в результате полученых травм от сильного удара молнии.

После бури, которая пронеслась по областному центру и прилегающими районами днем 29 июня на Волыни были обесточены 55 населенных пунктов. В часности, отключено 15 линий электропередач и 232 трансформаторные подстанции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Новороссийск дерево от сильного ветра упало прямо на пожилую женщину, которая проходила мимо. Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице.