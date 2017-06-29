В Италии закроют порты из-за наплыва мигрантов

Об этом сообщает газета la Repubblica.

По словам представителя Италии в Евросоюзе Маурицио Массари, эта страна не может гарантировать высадку в своих портах с "неитальянских кораблей".

В связи с этим Италия может закрыть порты для судов неправительственных организаций. А именно для тех, которые занимаются спасением нелегальных мигрантов в водах Средиземного моря.

Согласно данным Международной организации по миграции, с 2017 года по Средиземному морю в Европу прибыли более 77 тысяч мигрантов и беженцев.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе загорелось морское водолазное судно U700 "Нетешин" Военно-морских сил Украины.