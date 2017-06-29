12:50 29.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Контрразведка СБУ задержала информатора боевиков в Донецкой области - ФОТО

В Донецкой обасти служащие СБУ разоблачили информатора боевиков так называемой "Донецкой народной республики".

Контрразведка СБУ задержала информатора боевиков в Донецкой области - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как выяснили правоохранительные органы, информатор оказался членом агентурной сети боевиков ДНР. Кроме того, он является переселенцем из Донецка и жил в Покровском районе Донецкой области.

Согласно словам сотрудников строгого порядка, по заданию боевиков мужчина собирал и передавал им информацию о задействованных в зоне АТО подразделениях Вооруженных сил Украины.

На данный момент преступнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли деятельность конвертационного центр.


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